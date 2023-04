Ufficiale Napoli - Salernitana alle 15 | il comunicato della Lega Calcio

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non c'erano dubbi, ma ora è arrivata anche la comunicazioneda partedi Serie A: la partita, valida per la 32esima giornata, si disputerà domenicaore 15 ...

Adesso è, la Lega Serie A ha comunicato che- Salernitana si giocherà domenica alle 15, anzichè sabato. Slitta anche Udinese -, valevole per la 33esima giornata che si disputerà ...Non c'erano dubbi, ma ora è arrivata anche la comunicazioneda parte della Lega di Serie A: la partita- Salernitana, valida per la 32esima giornata, si disputerà domenica alle ore 15 allo stadio Maradona. La gara inizialmente era stata ...Ora è: la Lega Serie A ha emesso una nota in cui annuncia lo spostamento di tre partite di campionato, tra cui- Salernitana Ora è: la Lega Serie A ha emesso una nota sul proprio sito web in cui annuncia lo spostamento di tre partite di campionato, tra cui- Salernitana. NOTA - In ...

Ora è ufficiale: Napoli-Salernitana domenica alle 15. La sfida di Udine slitta a giovedì La Gazzetta dello Sport

La decisione di posticipare o meno il derby tra Napoli e Salernitana sarà presa solo oggi. L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazione sportive, nella riunione di ieri, ha rinviato come da… Leggi ...Cambiano gli orari di tre partite delle prossime tre giornate di Serie A. "In attuazione dell'Ordinanza del Prefetto di Napoli datata 27 aprile 2023 si comunicano le seguenti variazioni ...