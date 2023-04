Ue contro il fast fashion | la moda sia piu' sostenibile

(Di venerdì 28 aprile 2023) Salvare l'ambiente e rilanciare laeuropea eliminando la concorrenza di chi produce in Paesi che non rispettano la sostenibilita' e i diritti umani. 28 aprile 2023

Salvare l'ambiente e rilanciare la moda europea eliminando la concorrenza di chi produce in Paesi che non rispettano la sostenibilita' e i diritti umani. 28 aprile 2023Non finiscono qui le richiestelafashion. Per avere una moda più sostenibile, altre raccomandazioni sono quelle di includere nelle norme dell'UE sulla progettazione ecocompatibile un ...

La nuova strategia dell'UE contro il Fast Fashion: riforme che introducono divieto di distruggere l'invenduto e il passaporto elettronico.Salvare l'ambiente e rilanciare la moda europea eliminando la concorrenza di chi produce in Paesi che non rispettano la sostenibilità e i diritti umani. (ANSA) ...