Udinese | Sottil | «Avevamo preparato la gara in modo diverso»

(Di venerdì 28 aprile 2023) Le parole di Andrea, tecnico dell’, dopo la sconfitta dei bianconeri in trasferta contro il Lecce Andreaha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’contro il Lecce. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Il Lecce è una squadra ben organizzata e veloce. Noi non abbiamo approcciato bene, consegnando tanti palloni a loro che poi ripartivano in contropiede. Nella seconda parte del primo tempo abbiamo avuto delle occasioni e abbiamo ripreso a fare quello che sappiamo, poi nel secondo tempo l’episodio del rigore ha messo la partita come il Lecce voleva. Su una palla esterna dovevamo essere meno irruenti. I cambi hanno portato vivacità, ma generalmente non abbiamo fatto una grande partita». SQUADRA CHE NON É RIUSCITA AD ALZARSI – «L’preparata così, ma ...

“La partita me l’aspettavo difficile perché il Lecce, nonostante una serie di risultati negativi, è una squadra ben organizzata, viva, veloce, ha fatto la partita che mi aspettavo ma secondo me noi no ...Si apre con una vittoria dei pugliesi la 32esima giornata della Serie A 2022-2023. A decidere l'incontro un gol di Strefezza, che trasforma un rigore al 62' dopo un fallo di Udogie su Gendre. La vitto ...