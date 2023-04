Ucraina | Russano Ccipu | “Imprese italiane pronte a ricostruzione | nel Paese le aspettano”

(Di venerdì 28 aprile 2023) La segretaria della Camera commercio italiana per l': "A ottobre 2023 conferenza internazionale" “Lesono molte interessate alladell’: si informano, si aggiornano sulla situazione con noi e con le istituzioni, molte sonoad agire quando ci sarà la possibilità, speriamo prima possibile. C’è la consapevolezza che ci sarà tanto lavoro in futuro. E anche inle aziende del nostrosono molto stimate e ricercate per loro know-how, ad esempio nel campo agroalimentare e dell’energia/ambiente, ma anche nelle costruzioni e infrastrutture. E la conferenza bilaterale di qualche giorno fa è stato un momento importante perchè ha permesso di mettere i primi punti fermi e stilare i primi memorandum”. ...

Roma, 28 apr. (Labitalia) – “Le imprese italiane sono molte interessate alla ricostruzione dell’Ucraina: si informano, si aggiornano sulla situazione con noi e con le istituzioni, molte sono pronte ad ...A Varsavia, durante la missione d'affari organizzata da Ccipu e FederCamere, con la collaborazione del presidente Maurizio Carnevale, in occasione del forum internazionale Rebuild Ukraine'. Così, con ...