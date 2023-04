Ucraina | raffica di missili russi | 14 morti a Uman | Zelensky | Mosca risponderà degli attacchi e dei morti

Leggi su tgcom24.mediaset

(Di venerdì 28 aprile 2023) 28 apr 12:07 Vice premier russo in visita a Bakhmut Il vice primo ministro russo Marat Khusnullin, responsabile per l'edilizia, ha visitato Bakhmut. Lo riferisce la Tass. 28 apr 12:06 Ok ambasciatori ...