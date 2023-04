Ucraina | Putin | Chi vive in regioni annesse è russo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Le quattroucrainealla Russia "sono nostre terre storiche e i loro abitanti ci sono affini. Molti di voi ci sono stati: in che modo sono diverse da noi? In nessun modo, sono parte di ...

L'esercito russo ha lanciato più di una dozzina di missili da crociera su Kiev, incentrale e al Sud uccidendo alcuni civili tra cui una bambina di tre anni e la giovane madre ...intanto ...Le quattro regioni dell'annesse da Mosca sono "terre storiche" russe e i loro abitanti "parte del nostro popolo". Lo ha detto il presidente Vladimirparlando a San Pietroburgo. Pertanto oggi è necessario "...leggi anche, Cremlino: "Attentato aRoba da stampa scandalistica" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, missile russo su palazzo a Uman: almeno 16 morti. FOTO ...

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha definito le quattro regioni ucraine recentemente annesse da Mosca terre storiche della Russia. Lo riporta l'agenzia di ...Il punto militare 436 | Bulat Yanborisov, organizzatore del Rally sulla Via della Seta, aveva stretti legami con il Gru, l’intellience militare russa. È stato scoperto come il colonnello Lionel T., in ...