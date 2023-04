(Di venerdì 28 aprile 2023) "Cinque del mattino,. Bombardamento deliberato di edifici a più piani in cui le famiglie con bambini dormivano pacificamente". Così pubblicando una foto di un edificio tagliato dai bombardamenti, ...

Così pubblicando una foto di un edificio tagliato dai bombardamenti, Mikhailo, il consigliere del capo dell'Ufficio del presidente dell'Volodymyr Zelensky su Twitter. "No, questi non ...Il consigliere del capo dell'ufficio di Vladimir Zelensky, Mikhail, ha affermato che la ... ha portato all'attuale conflitto in. "Sfortunatamente, gli Stati Uniti, insieme a un certo ...E ancora Il consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino, Mikhail, ha affermato che, a suo avviso, l'"ha il diritto di distruggere tutto" nelle nuove regioni della Russia.

Ucraina, Podolyak su Uman: Russia è 'folle gruppo terroristico' Tiscali Notizie

Milano, 28 apr. (askanews) - 'Cinque del mattino, Uman. Bombardamento deliberato di edifici a più piani in cui le famiglie con bambini ...Tre giorni fa un drone imbottito di esplosivo era caduto in una foresta vicino a Mosca e successivamente era stato chiuso lo spazio aereo proprio per la possibile incursione di piccoli veivoli radioco ...