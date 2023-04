Ucraina nell’Ue | l’ostacolo dei cereali e la spinta del caso serbo

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 aprile 2023) A quattordici mesi dall’inizio del conflitto ucraino, la strada che Kyiv deve percorrere per finalizzare il suo accesso all’interno dell’Unione Europea appare sempre più ripida. Dopo gli enormi passi mossi nei primi mesi della guerra sembra che il processo di integrazione europea abbia perso il suo momentum iniziale, trovandosi di fronte a ostacoli di diversa natura. L’ultimo di questi in ordine cronologico riguarda le conseguenze che l’acquisizione della membership europea da parte di Kyiv avrebbe sul piano economico, e in particolare su quello agricolo. L’implementazione da parte dell’Unione Europea dei ‘Solidarity Lanes’ (come viene definito il piano d’azione presentato dalla Commissione Europea nel Maggio 2022 per facilitare l’export dei prodotti agricoli ucraini in seguito al blocco navale imposto dalla Marina Russa verso i porti ucraini), assieme alla sospensione dei dazi e delle ...