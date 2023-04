Ucraina | missili su diverse città | 12 vittime a Uman | 2 a Dnipro Primo attacco russo su Kiev dopo 51 giorni

L'aeronauticaha annunciato di aver abbattuto 21da crociera e due droni. "Il 28 aprile 2023, intorno alle 4 del mattino, gli invasori russi hanno attaccato l'da aerei ..."Ieri notte il nemico - continua il presidente ucraino - ha nuovamente attaccato l'cone droni. I terroristi hanno preso di mira civili e obiettivi. Un attacco missilistico su Uman ha ......direzione anche la rapida risposta con cui Peskov ha assicurato che nel loro incontro a Mosca il mese scorso Putin e Xi Jinping non hanno discusso di un ripristino della piena sovranità dell'...

Ucraina, ultime notizie. Nove morti per un raid nell’Ucraina centrale. Abbattuti 21 missili su Kiev ... Il Sole 24 ORE

