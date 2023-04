Ucraina | missili russi su diverse città | sale a 14 il bilancio delle vittime a Uman Mosca torna a colpire Kiev

(Di venerdì 28 aprile 2023) Continua a salire ildell’attacco russo con un missile che ha colpito in mattinata un edificio residenziale nelladi, ‘Oblast di Cherkasy, nell’centrale. Altri tre cadaveri sono stati infatti recuperati tra le macerie dell’edificio di nove piani, portando a 14 il totale dei civili uccisi. Tra questi, anche due bambini. L’aggiornamento è stato comunicato dal ministro degli affari interni ucraino Igor Klymenko, citato da Unian. In totale, insieme con le duedelladi Dnipro, sono 16 i morti provocati dagli attacchidi oggi, 28 aprile. «Purtroppo ilè aumentato. I soccorritori ...

UMAN. È di almeno 16 civili morti il bilancio dell'attacco avvenuto oggi a Uman, nella regione di Cherkasy, nell'Ucraina centrale. Un missile russo ha colpito questa mattina un edificio residenziale d