Ucraina | Meloni | ' amore libertà vale più di missili e carrarmati | è lezione Kiev' 2

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) - "Non stiamo con l'perché ci piace la guerra, stiamo con l'perché ciò che vogliamo difendere è più forte della paura della guerra. Sir John Ronald Tolkien ha scritto: 'Non amo la spada lucente per la sua lama affilata, né la freccia per la sua rapidità, né il guerriero per la sua gloria. Amo solo ciò che difendono'. La via è non cancellare la nostra casa, è non rinunciare alla nostra, ai nostri valori. La via è amare la nostra casa e renderla ancora più solida e resistente in caso di maltempo". "Roger Scruton lo ha detto meglio: 'Il vero motivo per cui le persone sono conservatrici è che sono attaccate alle cose che amano'. Questo è il tempo davanti a noi, questo è il tempo che intendiamo vivere", ha concluso il premier ricevendo l'onoreficenza.

... poichè di MES si è parlato questa mattina, mentre al suo arrivo si affornteranno i temie ... Quanto al MES, il governopunterebbe a trasformarlo in uno strumento utile a finanziare ......di Roma e Londra sul dossier. In giornata poi la premier ha detto che "lo spostamento di migranti in Ruanda non è una iniziativa che stiamo prevedendo noi" e che "non è deportazione".: ...... o come la condanna dell'invasione russa e il supporto all'. Tuttavia, tra i punti dell'... Fatti Isolata da Francia e Germania,trova riparo a Londra Valeria Costa Per fermare i barchini ...

Londra, 28 apr. (Adnkronos) – “È un momento di incertezza e crisi. Un tempo in cui tutti noi – come individui, popolazioni e nazioni – abbiamo l’opportunità di metterci alla prova. Una crisi può esser ...Londra, 28 apr. (Adnkronos) - "Oggi più che mai libertà, pace, indipendenza e sovranità sono principi che vale la pena riaffermare e, cosa più importante, per i quali lottare, letteralmente. Oggi più ...