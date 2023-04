Lo ha detto Loreto, presidente della Federazione delle società medico scientifiche ...nazionale della Fism - nel quale verranno analizzati i bisogni della comunità sanitaria. In vista ...Lo ha detto Loreto, presidente della Federazione delle società medico scientifiche ...nazionale della Fism - nel quale verranno analizzati i bisogni della comunità sanitaria. In vista ...Il pastore ionico ha raggiunto ieri l', passando per Cracovia, per consegnare nella ... guidando una delegazione costituita dal presidente nazionale della Fism, Loreto, e dal ...

Ucraina, Gesualdo (Fism): 'Consegnate Pillole di pace a sostegno del sistema sanitario' Tiscali Notizie

Missili su Mikolaiv, un morto e 23 feriti, e bombe su un palazzo a Kherson, un morto. Il giornalista italiano Zunino rientra oggi: «I russi sparano su tutti».(Adnkronos) – “Con questo atto simbolico abbiamo portato ‘Pillole di pace’ nella speranza che possano essere curative e di sostegno al sistema sanitario ucraino, fortemente colpito dagli eventi bellic ...