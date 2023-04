Ucciso a coltellate nel Novarese | l’ipotesi della lite per difendere la figlia dalle avances

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dietro l’omicidio di un uomo di 45 anni, trovato accoltellato a Oleggio (Novara), si fa stradadelleche l’aggressore avrebbe fatto allavittima. Gli investigatori non escludono ancora alcuna pista, masembra essere avvalorata dal fatto che la vittima non vive nel palazzo di via Cantoni dove è stata trovata morta. Ma si tratta dell’abitazione dell’uomo sospettato di averlo accoltellato. Un 65enne italiano già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, tra cui anche reati legati alla droga. Il presunto aggressore vive da solo al terzo piano ed è probabile che qui abbia incontrato la sua vittima. L’ha colpita con almeno una coltellata al torace, ma non si esclude che i colpi inferti siano anche di più. Il 45enne ha tentato una via di fuga scendendo ...

