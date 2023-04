Ucciso a coltellate dal coinquilino | una lite per l' affitto dietro l' omicidio

Un uomo di 50 anni, Antonio Monopoli , è statoa Bitonto , in provincia di Bari, nella mattinata di venerdì 28 aprile. Cosa è successo a Bitonto . Le indagini sulla morte di Antonio Monopoli a Bitonto . Maggiori dettagli sull'omicidio di ...Un uomo di 50 anni, Antonio Monopoli, è statoa Bitonto (Bari) questa mattina intorno a sei. La vittima è stata ferita mortalmente con alcuni colpi di arma da taglio al busto. E' accaduto in via Bellini, strada a ridosso del centro storico.Uomodopo una lite in strada a Bitonto Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato - coordinati dal pm di Bari, Desirée Digeronimo - che ...

Bitonto, 50enne ucciso a coltellate sull'uscio di casa: fermato un ... Fanpage.it

Antonio Monopoli, di 50 anni, è stato ucciso a colpi di arma da taglio a Bitonto, davanti alla soglia della sua abitazione: fermato il presunto aggressore ...Accoltellamento mortale a Bitonto (Bari): un uomo di 50 anni è stato ucciso con alcune coltellate al torace, mentre si trovava nei pressi dell'ex ospedale.