Uccise moglie a Genova, condannato all'ergastolo Tiscali Notizie

Ergastolo per Sebastiano Cannella, accusato di avere ucciso lo scorso luglio a Genova la moglie Marzia Bettino da cui si stava separando. Riconosciuta la provvisionale da 100 mila euro ciascuno ai fig ...Un 37enne è finito a processo con l’accusa di aver ucciso il gatto della moglie per vendetta. L’uomo accusava la consorte di dedicargli poche attenzioni e di essere “più interessata all’animale che a ...