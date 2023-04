Tutti gli infortunati in Serie A | gli indisponibili squadra per squadra Chi non gioca nel weekend 28-30 aprile

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ancora molti gli assenti inA per questa trentaduesima giornata. Siamo ormai indirizzati verso gli ultimi verdetti di questo campionato, ma alcune squadre hanno perso dei pezzi importanti in questa corsa. Come ad esempio la Roma, che arriva a questo impegno con qualche problema di troppo. Sicuri assenti Chris Smalling e Diego Llorente, entrambi con problemi muscolari, a cui si aggiunge anche Wijnaldum; da valutare Dybala, anche lui uscito malconcio dalla partita con l’Atalanta. Fuori anche i soliti noti come Lookman, Skriniar e Mario Rui.GLIPER LA 32ESIMA GIORNATA DIA ATALANTA Hateboer – Rottura del legamento crociato Lookman – Distrazione al bicipite femorale Vorlicky – Infortunio al ginocchio Okoli – Problema alla caviglia Ruggeri – Lesione del bicipite femorale BOLOGNA Arnautovic – ...

...e cosa possono aspettarsi le aziende private Fondi Operativo il nuovo portale del MISE coni ... partono le Reti di facilitazioneobiettivi Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà ...... 'Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziatii miei sogni . Purtroppo però, i risultati dell'ultima ...Ini Paesi europei - esclusi Italia, Spagna e Polonia - viene commercializzata solo come Bev.ordini arrivati finora per entrambe le versioni sono 22.000, di cui oltre 9.000 in Italia, e il ...

Da Borghi a Chinnici, tutti gli addii al Pd. E gli avvertimenti di Renzi Il Sole 24 ORE

Tutti i Piani VPN di questo provider sono in forte sconto ... 3,29 euro al mese. Sono tantissimi gli utenti che lo hanno scelto: VPN sicura; ottimizzazione della velocità: anti-malware; anti-tracker; ...Non capita tutti i giorni di vedere l’erede al trono e sua moglie con un cartone della pizza in mano: Kate Middleton svela un lato sportivo tra ...