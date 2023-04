Tutta la verità sul licenziamento di Tucker Carlson

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr –è uno dei volti televisivi più noti negli Stati Uniti, con tre milioni e mezzo di telespettatori il suo programma, ilNight, è, secondo Forbes, lo spettacolo via cavo più apprezzato del Paese. L’ultima puntata è andata in onda il 21 aprile, mentre lo scorso lunedì la Fox, l’emittente televisiva di riferimento, ha annunciato ufficialmente – utilizzando il legalese conciliante agreed to part ways – l’addio dialla rete di proprietà del magnate Murdoch: “FOX News Media andhave agreed to part ways. We thank him for his service to the network as a host and prior to that as a contributor.” Dietro alla fredda ipocrisia dell’annuncio ufficiale da parte di Fox – peraltro senza specificarne le ragioni – al ...