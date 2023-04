Turista francese partorisce prematuramente sulla nave da crociera Task force del Gaslini a bordo per salvare il piccolo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Laha accelerato l'arrivo in porto a Genova. Il bambino, di 1,8 chili, è stato intubato e trasferito all'ospedale pediatrico e le sue condizioni si sono stabilizzate

Turista francese partorisce a bordo di Costa Toscana. Il neonato di ... insalutenews

Una turista francese ha partorito un neonato di 32 settimane e neanche due chili a bordo di Costa Toscana, in navigazione verso Genova. Il piccolo è stato soccorso dagli esperti pediatri dell'ospedale ...La nave ha accelerato l'arrivo in porto a Genova. Il bambino, di 1,8 chili, è stato intubato e trasferito all'ospedale pediatrico e le sue ...