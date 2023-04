Tunisia sull’orlo della repressione | l’Europa si sente sicura con un Mediterraneo militarizzato?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) di Claudia De Martino L’Unione Europea ha investito milioni di euro indopo le Primavere arabe (2011), considerando il “Paese dei gelsomini” l’unico esempio di transizione democratica riuscita tra tutti i Paesi arabi toccati dalle manifestazioni popolari nel 2011-12. Cifre ufficiali parlano, per il periodo 2014-2020, di oltre 1.9 miliardi di euro in aiuti diretti e 800 milioni di euro in prestiti o programmi di assistenza macro-finanziaria, a cui si somma lo scorso marzo 2022 l’adesione– unico Paeseregione Mena insieme ad Israele – al programma di ricerca e innovazione Horizon, considerato dagli esperti il più grande al mondo con i suoi 95.5 miliardi di euro messi a bando per il periodo 2021-27. Tuttavia, nonostante le ingenti somme investite avessero tutte come scopo il sostegno alla ...