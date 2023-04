Tumori | carcinoma endometrio | Ema accetta richiesta autorizzazione dostarlimab

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha accolto la domanda di una potenziale nuova indicazione per l'immunoterapico, in combinazione con chemioterapia, per il trattamento di pazienti adulte affette dadell'primario avanzato o...

La buona notizia è che idell'orofaringe sono curabili (i pazienti rispondono meglio ai ...perché non è disponibile un test analogo al THIN Prep utilizzato per la diagnosi deldella ...'Sono necessarie nuove opzioni terapeutiche per le pazienti conendometriale primario avanzato o ricorrente - afferma Hesham Abdullah, Senior Vice President, Global Head of Oncology ...Il dispositivo è stato in grado di ridurre ila un dosaggio quattro volte inferiore ... Nonostante NDES sia stato inserito solo in uno dei duenello stesso modello animale, è stato ...

Tumori: carcinoma endometrio, Ema accetta richiesta autorizzazione ... Il Dubbio

Il Melanoma Day diventa nazionale. Per la prima volta, tutte le Regioni italiane (non solo la Regione Lazio) parteciperanno alle iniziative previste per il prossimo 6 maggio nella giornata dedicata al ...(Adnkronos) – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha accolto la domanda di una potenziale nuova indicazione per l’immunoterapico dostarlimab, in combinazione con chemioterapia, per il trattamento ...