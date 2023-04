Tuffi | World Cup | scelti gli azzurri che voleranno a Montreal

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’Italil primo maggio volerà in Canada, precisamente a, per la seconda tappa della Aquatics DivingCup. Per l’occasione il direttore tecnico Oscar Bertone ha convocato sei atleti: assenti Elena Bertocchi, che continuerà ad allenarsi al Centro di Preparazione dell’Acquacetosa dopo l’intervento alla schiena, e Matteo Santoro, impegnato con la nazionale giovanile. Gliconvocati persono: Maia Biginelli (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport Fratelli Marconi), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport Fratelli Marconi), Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006) e Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza). Completano lo staff i tecnici Tommaso Marconi, Benedetta Molaioli e Claudio Leone e la ...

L'Italtuffi il primo maggio volerà in Canada, precisamente a Montreal per la seconda tappa della Aquatics Diving World Cup. Per l'occasione il direttore tecnico Oscar Bertone ha convocato sei atleti: ...