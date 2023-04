Trump scatenato nel New Hampshire | «Schiacceremo Biden | riconquisteremo la Casa Bianca»

(Di venerdì 28 aprile 2023) «Joe» e «la». Davanti ai suoi elettori nel New, Donaldha usato toni forti. «Dobbiamo vincere», ha detto lanciando la sua sfida all’attuale inquilino della, che il 25 aprile ha formalizzato la sua candidatura per il voto del 2024.: «ha rovinato gli Stati Uniti» «Martedì Joeha dichiarato ufficialmente di volere altri quattro anni disastrosi» al potere, ha dichiarato l’ex presidente repubblicano. Per poi incalzare: «Gli Stati Uniti, sotto il mandato del democratico, sono diventati un Paese dove violenza e criminalità dilagano. Siamo un Paese schiacciato dall’inflazione, dove le banche ...

...perché intende anche distanziarsi dalla politica che ha eseguito l'amministrazioneverso la ... Opzione militare dunque problematica, ma in compenso la Cina hauna offensiva per togliere ...... hanno deciso di utilizzare una celebrità transgender che, e lo sapevano, avrebbeun ... come il Russiagate, l'impeachment di, le rivolte del BLM, il fiasco del 6 gennaio, l'isteria da ...Contese la candidatura ama, come tutti gli altri, fu battuto dal tycoon newyorkese, del ... Non sono però efficaci come in Occidente si pensava e, al contrario, hannola corsa a ...

Trump scatenato si scaglia contro il sistema giudiziario Il Manifesto

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'ex presidente americano non è stato arrestato: le immagini sono state create ad hoc con un'intelligenza artificiale ...