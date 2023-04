(Di venerdì 28 aprile 2023) "Riconquisteremo la Casa Bianca".comizio elettorale per Donaldche ieri ha arringato i suoi elettori in New Hampshire. L'ex presidente americano ha assicurato che "schiaccera'" il ...

"Riconquisteremo la Casa Bianca".comizio elettorale per Donaldche ieri ha arringato i suoi elettori in New Hampshire. L'ex presidente americano ha assicurato che "schiaccera'" il presidente Joe Biden, la cui candidatura ...Il comizio di Donald'Siamo guidati da una persona senza speranza, ma vinceremo nel 2024 e faremo digrande l'America. Possiamo farcela. Non è troppo tardi', ha affermato l'ex presidente ..."Riconquisteremo la Casa Bianca" . Non sembra aver dubbi Donalddurante l'ultimo suo comizio nel New Hampshire. Un attacco diretto a Joe Biden, che appena ...vinceremo nel 2024 e faremo di...

Trump, nuovo attacco a Biden: 'Lo schiaccerò' TGLA7

L'ex presidente Usa ha anche fatto intendere che il leader ottuagenario possa soffrire di una forma di demenza senile ...(Adnkronos) – “Schiacceremo Joe Biden” e “riconquisteremo la Casa Bianca”: davanti ai suoi elettori nel New Hampshire, Donald Trump ha usato toni forti per lanciare la sua sfida al presidente, che il ...