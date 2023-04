Truffano donna di 81 anni a Roma | la Polstrada li arresta nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Hanno truffato unadi 81diriuscendo a farsi consegnare gioielli di valore e sono poi fuggiti verso la Campania, ma sono stati fermati dalla Polizia Stradale nel trattodell’A1, scoperti,ti e finiti in carcere. In manette sono finiti due uomini residenti in provincia di Napoli, che erano stati poche ore prima in trasferta nella capitale per truffare un’anziana con uno stratagemma ormai collaudato negli episodi di raggiro agli anziani. Uno dei due – hanno accertato con veloci indagini i poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord – ha telefonato all’anziana dicendole di essere in compagnia del figlio della, che temeva potesse essereto e che per questo servivano soldi ...