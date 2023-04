Truffa sul bonus facciate | nuovo blitz della Guardia di Finanza | sequestrati oltre 670 milioni di euro a Brescia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Immobili fantasma e lavori di ristrutturazione mai eseguiti per generare crediti d’imposta falsi da cedere a terzi e generare dunque profitti. È questo lo schemasulscoperta dalladidi. Le indagini delle Fiamme Giallene, su delegaProcura di Roma, hanno portato al sequestro d’urgenza di 670didi crediti d’imposta ritenuti fasulli e prossimi alla cessione, nonché di 50ditra beni e disponibilità finanziarie di 20 soggetti e società operanti nelle province di Roma, Bologna, Pistoia, Salerno, Rimini, Verona, Napoli, Isernia, Macerata, Avellino, Frosinone e Bolzano. Il ...

