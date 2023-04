Trova un maialino per strada a Uboldo e lo porta a casa per salvarlo

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 28 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una spasso per: questo è quel che comparso davanti agli occhi di una cittadina attorno alle 8.30 in via Risorgimento, nella mattinata di venerdì 28 aprilea spasso per, salvato da una donna Non una delle scene a cui si è ormai abituati, guardando la tv, attraverso i ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.