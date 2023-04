Troppi naufragi | la Tunisia non sa dove mettere i corpi dei migranti

(Di venerdì 28 aprile 2023) Gli obitori e gli ospedali di Sfax, città tunisina da cui partono moltiche rischiano la pericolosa traversata in mare verso l'Europa, sono pieni. Non si trova più posto per altri. Solo ...

Solo dal 18 al 27 aprile la guardia costiera tunisina ne ha recuperati in mare 210 senza vita al largo delle coste dove sono avvenuti diversi. Migranti, secondo i media locali, provenienti ......necessità e urgenza fosse quella di garantire il soccorso in mare immediato contro ie l'... Troppo debole come giustificazione affermare che il problema è che concediamostatus umanitari ...

Sfax (Tunisia), 28 apr. (askanews) - Gli obitori e gli ospedali di Sfax, città tunisina da cui partono molti migranti che rischiano la ...Naufragio all'Asinara, è stato trovato un cadavere tamattina a Rasciada, in una caletta poco prima di Lu Bagnu, nella costa di Castelsardo, nel golfo antistante l'isola. I militari della Capitaneria d ...