(Di venerdì 28 aprile 2023) Per i giudici, Alejandro Stephan Meran, accusato del duplice omicidio degli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, non è imputabile. Motivo: «Vizio totale di mente»

I giudici d'appello di hanno confermato l'assoluzione, perché non imputabile, per Alejandro Stephan Meran, accusato del duplice omicidio di due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi in questura il 4 ...

Trieste, uccise due poliziotti in questura: assassino assolto anche in appello La Stampa

La Corte d’Assise d’Appello di Trieste oggi ha confermato la decisione del processo di primo grado, assolvendo Alejandro Augusto Stephan ...È stata confermata l'assoluzione per Alejandro Stephan Meran, il 33enne accusato del duplice omicidio di due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi in questura ...