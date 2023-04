Trieste | omicidio dei due poliziotti | imputato assolto anche in Appello

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il domenicano Alejandro Augusto Stephan Meran già in primo grado era statoper vizio mentale e dovrà restare per trenta anni in una Rems. Il padre dell'agente Demenego: "Siamo stanchi di sentire queste scuse"

Incapace di intendere e di volere e quindi non imputabile. Anche i giudici d'appello dihanno confermato il non luogo a procedere per Alejandro Stephan Meran , accusato del duplicedi due poliziotti, Pierluigi Rotta, 34 anni, e Matteo Demenego , 31, uccisi in questura il ...Alejandro Augusto Stephan Meran, il cittadino dominicano di 30 anni accusato di aver ucciso due agenti di polizia in una questura diil 4 ottobre 2019, non è imputabile. La sentenza arriva dalla corte d'assise d'appello del capoluogo friulano, che ha confermato l'assoluzione arrivata in prima grado. Meran, per cui era stato ...I giudici d'appello dihanno confermato l'assoluzione, perché non imputabile, per Alejandro Stephan Meran, accusato del duplicedi due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi in questura il 4 ...

Trieste, omicidio dei due poliziotti: assassino assolto anche in Appello la Repubblica

(Adnkronos) – I giudici d’appello di Trieste hanno confermato l’assoluzione, perché non imputabile, per Alejandro Stephan Meran, accusato del duplice omicidio di due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matt ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...