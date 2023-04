Trianon Viviani | gli appuntamenti della settimana | Lalla Esposito e Stefano Bollani

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tra glipronti ad aprire la programmazione di maggio delal debutto in La canzone teatrale. Due importantiaprono la programmazione di maggio del. Venerdì 5, alle 21,debutta in prima assoluta, con l’Ondanueve string quartet, in “La canzone teatrale”, un concerto per voce e

'Babbiona' la 71enne (che ieri è stata riconfermata alla direzione artistica deldi Napoli per il 2023 - 2025) se lo dice da sola. Coinvolgendo nella definizione anche , 81 anni. E che l'11 marzo compirà i 90, 'un numero bellissimo, come 90° minuto' (l'attrice ...AGI - Il pianista Ramin Bahrami ritorna al teatrodi Napoli con uno spettacolo di beneficenza per la causa iraniana, sabato 22 aprile alle 21. Dopo la conversazione nello scorso febbraio con Marisa Laurito, l'artista persiano si ...La Walk of Life e il Villaggio Telethon con screening gratuiti in Piazza del Plebiscito, il pianista Ramin Bahrami al, la Vulcanica - ciclovintage partenopea, il festival della musica anni '90 al Nabilah, Francesca Michielinin concerto al Teatro Bellini, il Concerto al Buio alla Galleria Borbonica, l'...

Trianon Viviani, weekend in musica con Stefano Bollani e Lalla Esposito ilmattino.it

Torna il Campania Teatro Festival e si sposta nella Floridiana. Ritrova la centralità degli spazi teatrali tradizionali e cambia location all’aperto la ...Due importanti appuntamenti aprono la programmazione di maggio del Trianon Viviani Venerdì 5, alle 21, Lalla Esposito debutta in prima assoluta, con l’Ondanueve string quartet, in “La canzone teatrale ...