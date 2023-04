Trentino | Fugatti firma una nuova ordinanza di abbattimento per l’orsa JJ4 Gli animalisti annunciano una diffida

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio, hato ieri sera unadiperJj4, catturata dai forestali e rinchiusa attualmente nel recinto del Casteller a Trento, in seguito all’uccisione del 26enne Andrea Papi, avvenuta nei boschi di Caldes, in valle di Sole. La primadiera stata sospesa dal Tar di Trento dopo il ricorso delle associazioni animaliste, che oramente battaglia contro il provvedimento approvato ieri sera. La Lav ha infatti comunicato che farà ricorso per bloccare il nuovo ordine di uccisione. L’associazione ha anche annunciato che depositerà alla Procura della Repubblica e all’Arma dei Carabinieri una ...