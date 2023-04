Trattativa Stato-Mafia | la moglie di Mancino | lo hanno distrutto | su di lui solo infamie

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “Chi ha combattuto, senza termini, lamio marito, Nicola. Me locon accuse infamanti, con dieci anni di bugie. Mio marito èil nemico numero uno della, vorrei che fosse chiaro”. A parlare con l’Adnkronos è la signora Gianna Di Clemente,dell’ex Presidente del Senato ed ex ministro dell’Interno, Nicola, che fu prima indagato e poi imputato nel processo di primo grado per latra, con l’accusa di falsa testimonianza. I pm lo iscrissero nel 2012 nel registro degli indagati dopo un interrogatorio a Palermo. La Procura riteneva che, il giorno ...