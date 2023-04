Trattativa Stato-mafia | la Caporetto dei manettari

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ma quale. Crolla definitivamente l’impianto accusatorio su cui si reggeva l’indagine sulla presunta. La Cassazione, ha infatti confermato le assoluzioni dei generali Mario Mori e Antonio Subranni, del colonnello Giuseppe De Donno e dell’ex senatore Marcello Dell’Utri. Tutti assolti con sentenza definitiva “per non aver commesso il fatto”. Riderubricate, inoltre, da “violenza e minaccia a corpo politico dello” a “tentata minaccia a Corpo politico dello”, e dichiarate prescritte, le accuse contestate a Leoluca Bagarella e ad Antonino Cinà. La Cassazione ha dunque optato per la riqualificazione delle contestazioni, derubricando così i presunti contatti e le minacce di Cosa nostra ai governi Amato e Ciampi, in meri tentativi. La sentenza della ...

Travaglio insiste con la fake news su Mori e la- mafia:

“Assolti per non avere commesso il fatto, non perche’ il fatto non costituisce reato, ma per non avere commesso il fatto, cosi’ recita una sentenza della Cassazione che ci riporta ai tempi di Corrado ...ROMA La Cassazione ha confermato l’assoluzione dei tre ex Ros, annullando senza rinvio la sentenza d’appello “per non aver commesso il fatto” nell’ambito del processo sulla cosiddetta trattativa Stato ...