Transformers One | Chris Hemsworth e Scarlett Johansson nel cast del film animato

Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry e Scarlett Johansson guideranno il cast vocale di, un prequel animato sull'epica rivalità tra Autobot e Decepticon. Hemsworth interpreta il giovane Optimus Prime, Henry dà la voce al giovane Megatron nella storia delle origini su ...Chris Hemsworth sarà Optimus Prime, Brian Tyree Henry sarà Megatron. Nel cast anche Jon Hamm e Laurence Fishburne ...

Nel cast del film animato Transformers One ci saranno anche Chris Hemsworth e Scarlett Johansson, di nuovo insieme dopo i film della Marvel.