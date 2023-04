Tragedia in periferia |  donna muore mentre è in auto con il figlio

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDramma inad Avellino. Una donna dopo essersi sentita maleera in macchina con ilha avvertito un malore fulminante. Nonostante l’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare. Sul posto le volanti del 113. Il fatto è accaduto in Via Gioacchino Pedicini, a San Tommaso. Si attende l’arrivo del medico legale di turno. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

AGI - Un bambino di 11 anni è morto dopo essere investito da un'auto in via Buonarroti alladi Monza. E' successo intorno alle 16.30. Il piccolo di origini cinesi, C. W. T, trasportato in condizioni disperate con l'eliambulanza, è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale San ...Monza, bimbo di 11 anni investito mentre attraversava: nulla da fare Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto in via Buonarroti alladi Monza . È successo intorno alle 16.30. Il piccolo di origini cinesi, C. W. T, trasportato in condizioni disperate con l'eliambulanza, è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale San ...... nel quartiere Corvetto, innella zona Sud - Est della città. I medici intervenuti hanno ... È solo l'ultimo di una lunga serie di episodi di liti tra vicini sfociate in. Dalla strage ...

Tragedia a Monza, un bimbo di 11 anni è stato investito e ucciso AGI - Agenzia Italia

Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile nel pomeriggio di giovedì 27 aprile alla periferia di Monza, in via… Leggi ...AGI- Un bambino di 11 anni è morto dopo essere investito da un'auto in via Buonarroti alla periferia di Monza. E' successo intorno alle 16.30. Il piccolo di origini cinesi, C.W.T, trasportato in condi ...