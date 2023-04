Tragedia all' Esselunga di Pioltello | camionista muore schiacciato fra due camion

(Di venerdì 28 aprile 2023) E' rimastofra due: è morto così, a soli 48 anni, un autista novarese dipendente della ex Mazzocco Srl di Tavazzano con Villavesco, nel lodigiano, acquisita qualche anno fa dal ...

Laè avvenuta nella sede di Esselunga a Pioltello quando il camion che Stefano Sainaghi, di Prato Sesia, aveva appena parcheggiato per caricarlo, forse dimenticandosi di mettere i blocchi ...Un malore improvviso che poteva costare la vita a 66 studenti e al conducente, ma grazie'intervento di uno di loro laè stata evitata. È quanto successo nella città di Warren, in Michigan, negli Stati Uniti, dopo che l'autista dello scuolabus della cittadina ha avuto malore ...Ladella violenza tra i partner sessuali " penso alla piaga del femminicidio " trova qui ... ha ancora più rilevanza nel momento in cui la coppia decide di aprirsi'accoglienza dei figli. ...

Tragedia all'Alpe del Giumello: morta un'escursionista Lecco Notizie

(Adnkronos) - "Siamo sconcertati". Gabriele Maestrini è il papà di Elena, una delle tredici vittime - sette delle quali studentesse Erasmus italiane - morte il 20 marzo 2016 nell'incidente di un pullm ...Rimane un mistero il motivo per cui Alexandru Florin, di 50 anni si sia dato fuoco davanti alla moglie morendo due giorni dopo in ospedale ...