Tragedia a Monza | un bimbo di 11 anni è stato investito e ucciso

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI- Un bambino di 11è morto dopo essereda un'auto in via Buonarroti alla periferia di. E' successo intorno alle 16.30. Il piccolo di origini cinesi, C.W.T, trasportato in condizioni disperate con l'eliambulanza, è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Gerardo di. A colpirlo una Mini Countryman guidata da una donna di 50, M.M.M. residente a Brugherio. I rilievi per ricostruire la dinamica sono condotti dalla Polizia locale di, coordinati dal pm di turno Emma Gambardella.

E' successo ieri, giovedì 27 aprile, nel pomeriggio, in via Buonarroti a Monza: un bambino di 11 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile. Secondo ...