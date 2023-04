Traffico Roma del 28-04-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 aprile 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione ancora molto intenso ilin queste ore ci sono code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra l’uscita di via LaurentinaSudin coda tratti che sulle interna tra Sant’Andreanord proseguendo tra uscita Nomentana e la via Appia rallentamenti poi perin tangenziale Tra via Tiburtina la Salaria verso lo stadio Olimpico file anche verso San Giovanni tra Francia e l’uscita per via Salaria rallentamenti poi sulla Salaria ha seguito le chiusure all’altezza della tangenziale con code a partire da Villa Ada a via Alfredo Catalani e rallentamenti poi sulla via Cristoforo Colombo Tremezzo Nino e via di Malafede verso Ostia in città ilrallentato per un incidente sul ...