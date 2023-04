Traffico Roma del 28-04-2023 ore 18 | 00

(Di venerdì 28 aprile 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione Ci sono code sulla carreggiata esterna raccordo anulare traFiumicino eSudin coda anche in carreggiata interna al Sant’Andreanord e poi la Bufalotta via Prenestina sempre in carreggiata interna altre cose tra la via Appia via Ardeatina file in uscita dalla città poi sul tratto Urbano della A24 da Togliatti al Raccordo Anulare rallentamenti perin tangenziale Tra l’uscita della Batteria Nomentana è la via Salaria verso lo stadio file anche verso San Giovanni dalla galleria Giovanni XXIII e l’uscita nell’a via Nomentana e rallentamenti poi sulla Flaminia tra cassiera accordo in uscita da trafficare Lungotevere gola lentamente tra Ponte Vittorio Emanuele II e via Agostino richelmi in città chiusa la ...

Come si legge sul sito diMobilità , per garantire le condizioni di sicurezza verrà chiusa alun'area compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta ...Sono ore di disgelo atra il Garante della privacy italiano e OpenAi su ChatGPT . Ore che precedono quello che ormai ...di fare ricorso a una virtual private network per instradare il...... comeMilano o Napoli, anche Bologna possa usufruire di risorse specifiche'. I cittadini, dopo ... Sicuramente ad andare in tilt è stato ile poi le scrtte sui muri e e le strade laterali ...

Roma, traffico bloccato sul Gra per una nuova protesta del collettivo Ultima Generazione: caos e proteste ilmessaggero.it

Sale l’attesa per il Concertone del 1° maggio 2023 a Roma, tradizionale evento che da molti anni ormai accoglie i più amati cantanti del panorama italiano e un nutrito pubblico ad affollare piazza San ...Lunedì 1 Maggio, dalle 9 alle 10, è in programma una gara podistica con partenza e arrivo in via Domenico Fontana e percorso lungo piazza San Giovanni in Laterano, via SS Quattro, via Celimontana, via ...