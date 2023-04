Traffico Roma del 28-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità dalla redazione c’èadesso sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare c’è chi anticipa le partenze in vista del ponte del primo maggio rallentamenti sono segnalati in queste ore tra Pontina esud con e poi più avanti tra Prenestina Tiburtina trafficata anche la tangenziale est con rallentamenti tra Tor di Quinto e Salaria verso San Giovanni per incidente poi code sono segnalate sulla Cassia tra Olgiata e la Storta versoCambiamo argomento una manifestazione partirà alle 14 in corteo da piazza dell’esquilino per giungere in Piazza Madonna di Loreto passando per via Cavour Largo Corrado Ricci Fori Imperiali e Piazza della Madonna di Loreto nei pressi di piazza Venezia inevitabili disagi al ...