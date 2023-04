Traffico Roma del 28-04-2023 ore 08 | 30

(Di venerdì 28 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi permangono code sulla Cassia bis Veientana tra Castel de’ ceveri il raccordo Dove fare lavori si transita su carreggiata a ridotta perintenso incolonnamenti sull’Aurelia dalla raccordo Piazza Irnerio quindi su casse Flaminia rispettivamente dalla Storta a Tomba di Nerone da Labaro a Tor di Quinto cose anche sulla Salaria da Fidene alla tangenziale sul cellulare Ci sono code in carreggiata interna tra Casal del Marmo e l’uscita Ottavia Trionfale code anche dalla Bufalotta lo svincolo Tiburtina e successivamente a partire dalla Casilina all’uscita Ardeatina e poi proseguendo in carreggiata interna cose anche tra Laurentina e lo svincolo Pontina Eur in carreggiata esterna code a tratti dalla Prenestina all’uscita Tiburtina sempre in esterna code tra Cassia e Casal del Marmo ed al ...

Peccato che anelsi muore. E c'è davvero poco da scherzare. Abbiamo chiuso l'anno passato con 150 morti sulle strade romane. Per capirci, se non si interviene subito, anel 2023 ...Nella squadra ci sono anche i presidenti Niccolò Sacchetti (), Lino Conti (Latina) e Gianluca ... Se piove e Fiumicino non sospende ilaereo è solo grazie alle idrovore della Bonifica che ...... gli yankees puntavano allo scalo ferroviario per interrompere ildi rifornimenti ...GIANLUCA LIGUORI gianluca liguori libri gianluca liguori nuovo libro GIANLUCA LIGUORI vite di traverso...

Roma, traffico bloccato sul Gra per una nuova protesta del collettivo Ultima Generazione: caos e proteste ilmessaggero.it

Assoturismo Roma e Lazio fa sapere che per la festa del primo maggio i dati confermano il boom del 25 Aprile, andando oltre. Se per il 25 Aprile c’è stato una occupazione di camere pari [...] ...José Mourinho è pronto a guidare la sua Roma almeno per un’altra stagione, Paulo Dybala è pronto a seguirlo spinto dal grande feeling con il suo tecnico e la tifoseria, e persuaso da un progetto che p ...