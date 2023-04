Tra scuse e bagarre | il Parlamento approva il Def

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 aprile 2023) Giornata dizioni e. Il Documento di economia e finanza (Def) e lo scostamento di bilancio da 3,4 miliardi di euro hanno passato il vaglio dei due rami dele diversi esponenti politici si sono scusati per la situazione imbarazzante del giorno precedente che aveva indispettito il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e la Premier, Giorgia Meloni.zioni fondamentali in vista del decreto Lavoro che il governo si è impegnato a varare lunedì 1° maggio e che rischiava di saltare in mancanza dell’ok sullo scostamento. Durante le dichiarazioni di voto i deputati e i senatori della maggioranza hanno dunque chiesto scusa per l’atteggiamento del giorno precedente. Il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia ha voluto precisare che “la maggioranza non è ...