Tra Cagliari e Brindisi festeggia Jeddah | nel Mar Rosso la seconda regata preliminare

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 28 aprile 2023) Niente Italia anche nelladella 37esima America’s Cup, che dal 30 novembre al 3 dicembre 2023 sbarcherà nel Mardi. Si tratta dunque dell’unica tappa non spagnola di questa nuova edizione della competizione sportiva più antica al mondo. “Opportunità unica per far crescere la vela” L’annuncio è arrivato poco prima della scadenza del Protocollo di AC37, che richiede la pubblicazione delle sedi e delle date delle regate preliminari non oltre il 30 aprile. Questi eventi, a bordo degli AC40, si svolgeranno nell’emozionante scenario adiacente al circuito che ogni anno ospita il Gran Premio di Formula 1. L’evento verrà organizzato in collaborazione con il Ministero dello Sport e la Federazione saudita della vela, che vogliono spingere per la promozione della disciplina ...