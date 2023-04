Tottenham | Kane | “Ci siamo confrontati con il club per capire cosa fare nel finale di stagione”

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Penso che fosse importante per il presidentedove fossero le teste dei giocatori in quel momento. È stato un confronto onesto sudobbiamo provare aper cercare di finire lacon qualin mano”. Harrysi è incontrato con gli altri senatori un incontro con il presidente Daniel Levy all’indomani dell’1-6 col Newcastle che ha portato all’esonero di Stellini. Col Manchester United si è vista una prima reazione che ha permesso agli Spurs di mantenere accese le speranze per ottenere un posto nelle prime quattro. “Stiamo ancora lottando per il quarto posto, se non ci riusciremo allora proveremo ad arrivare quinti o sesti, comunque nella miglior posizione possibile. In questo campionato così competitivo basta poco per finire ottavo o nono e sono felice di come ...

Per quest'ultima opzione i principali candidati sono: Victor Osimhen (Napoli), Harry), Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte) o Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), anche ...Harrylo aspetta appena dentro lo spogliatoio, pronto per una foto ricordo. Sembra tutto normale in casa, un dopo partita come tanti altri. Ma questa non è stata una settimana come le ...Harryè il sogno del Manchester United . L'attaccante delpare essere diventato l'obiettivo numero uno per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. L'attaccante, a 30 anni, non ...

Gli Spurs sono in caduta libera: dopo Conte è saltato anche Stellini. L'approdo in Champions è sempre più difficile e il capitano potrebbe cambiare aria ...Nelle gare che chiudono la 33^ giornata di Premier League, ultimo turno infrasettimanale il Tottenham riprende il Manchester United: gli Spurs rimontano i Red Devils da 2-0 a 2-2. Bene il Newcastle: i ...