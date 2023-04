Toscana | Adecco seleziona 300 figure professionali per Unicoop Tirreno

(Di venerdì 28 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) –, società specializzata di TheGroup che sviluppa e valorizza il capitale umano,300inper, che verranno inserite nei punti vendita dell'azienda, nelle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno e Isola D'Elba. I profiliti svolgeranno le proprie mansioni nei diversi reparti di gastronomia, salumi e latticini, ortofrutta, pescheria, macelleria e generi vari, cassa e rifornimento scaffali. Tra i requisiti richiesti per accedere alla selezione figurano precisione, cortesia, attenzione al dettaglio, capacità di lavorare in squadra e un forte orientamento al cliente. Per i candidati che ambiscono a lavorare nei reparti di gastronomia, salumi e ...

La cooperativa, presente con 96 supermercati in, Lazio e Umbria, molti dei quali in ... La selezione, che avverrà attraverso società nazionali qualificate e specializzate (, Manpower e ...La cooperativa presente in, Lazio e Umbria con 96 supermercati è pronta ad offrire ai nuovi ... La selezione, avverrà attraverso società nazionali qualificate e specializzate (, Manpower e ...La Cooperativa, presente con 96 supermercati in, Lazio e Umbria, molti dei quali in ... La selezione, che avverrà attraverso società nazionali qualificate e specializzate (, Manpower e ...

Toscana, Adecco seleziona 300 figure professionali per Unicoop ... Il Tirreno

MILANO (ITALPRESS) – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona 300 figure ...La mayor información práctica para la mujer, con recetas de cocina, decoración fácil y económica, dietas, belleza y salud. Usiamo cookies nostri e di terzi per personalizzare contenuti e pubblicit, e ...