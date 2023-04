Torino | stagione finita per Radonjic? Lesione per lui! Le ultime

Commenta per primo Otto gol in 26 partite di Serie A , decisivo da titolare e, spesso, quando entra dalla panchina. Riccardo Orsolini sta vivendo probabilmente la migliordella sua carriera, con un rendimento in termini di reti e assist che non è mai stato così alto. Segno di una maturazione che, a 26 anni, ha portato l'ex Ascoli a compiere un salto di qualità....corsa dopo la vittoria sulla Roma e attesa domani sera alla complicata trasferta contro il. ... Formazione emiliana che ha ben impressionato in questa, nonostante la sconfitta dell'ultimo ......nazionale grazie anche al supporto dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di. Sabato ... Si potranno acquistare prodotti didirettamente dai produttori che metteranno in ...

Torino, occhi puntati su un difensore del Cagliari per la prossima ... Calciomercato.com

Le designazioni arbitrali per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 28 al 30 aprile e i precedenti ...“Abbiamo bisogno di tutti i giocatori al meglio, è fondamentale arrivare a questo punto della stagione nella miglior condizione fisica e mentale. Ci sono mancati alcuni giocatori, speriamo di recupera ...