Torino | neomamma rimane senza fegato per 12 ore a due giorni dal parto | salvata con un trapianto record grazie a un donatore toscano

(Di venerdì 28 aprile 2023) È rimastaper 12 ore a duedal, maaloperato dai medici delle Molinette dile è stata statala vita. È quanto accaduto a una donna 38enne di origini peruviane dopo averrito d’urgenza concesareo a causa della sofferenza del bambino che portava in grembo. Durante la degenza ospedaliera post-partum presso l’ospedale Martini dell’ASL Città di, però, medici e gli infermieri si sono accorti che la donna presentava un’emorragia al. L’organo era infatti andato in necrosi a causa della rara sindrome di HELLP, che ha portato alla rottura dei vasi sanguigni che irroravano di sangue l’organo. «Dopo circa 36 ore ...

E così, in tempi record, il servizio di Emergenza del 118 di è riuscito a organizzare il trasporto dell'organo da una regione all'altra. La donna 38enne è nuovamente entrata in sala operatoria

All'Ospedale Molinette di Torino, una donna che aveva appena partorito è stata salvata con un trapianto di fegato. Usata la tecnica particolare detta "2 tempi"