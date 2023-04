Torino | Ilic svela un retroscena | 'Prima di accettare'

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ivanha concesso una lunga intervista aChannel in cui ha parlato della sua esperienza in granata ma non solo. Nel corso dell'intervista...

Le probabili formazioni di- Atalanta(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo,, Linetty, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: ...(3 - 4 - 2 - 1): V. Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci,, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.: Juric. . ATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, ...è considerato una pedina importante del, è arrivato nella sessione di gennaio del calciomercato ed è da escludere che possa partire immediatamente.

Ivan Ilic: “A Torino mi piace tutto. Anche il campo di allenamento in città” Toro News

Ivan Ilic ha concesso una lunga intervista a Torino Channel in cui ha parlato della sua esperienza in granata ma non solo. Nel corso dell'intervista il centrocampista serbo ha parlato anche dei motivi ..."Ilic è già cuore granata" il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport. "Che bello questo Toro, qui si punta sui giovani: è il club ideale per crescere" ...