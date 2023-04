Torino | Ilic | «Per Juric ci vuole tutto Del club penso questo»

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ivan, centrocampista del, ha parlato così della sua esperienza in granata: le dichiarazioni del serbo Ivanha parlato della sua avventura alai canali ufficiali del. COME SI TROVA AL– «Bene, sono contento. Mi piace molto, vivo proprio in centro. La mia fidanzata sta in Serbia, non viene a trovarmi perché ha i suoi lavori e i suoi studi. La mia famiglia ogni tanto viene, mia mamma è qui in questi giorni e mi cucina di. Si mangia bene. Quello che prepara lei, èbuono. Rimarrà ancora per tre settimane, poi arriverà anche mio padre».– «E’ una persona che vive il calcio, si vede tutti i giorni. Ciper lui,...

Ivan, centrocampista del, ha parlato così della sua esperienza in granata: le dichiarazioni del serbo Ivanha parlato della sua avventura alai canali ufficiali del club. COME SI ...Commenta per primo Ivanha concesso una lunga intervista aChannel in cui ha parlato della sua esperienza in granata ma non solo. Nel corso dell'intervista il centrocampista serbo ha parlato anche dei motivi che ...Le probabili formazioni di- Atalanta(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo,, Linetty, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: ...

Ivan Ilic: “A Torino mi piace tutto. Anche il campo di allenamento in città” Toro News

Torino e Atalanta si sfideranno nella partita valevole per la 32^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.Ivan Ilic ha concesso una lunga intervista a Torino Channel in cui ha parlato della sua esperienza in granata ma non solo. Nel corso dell'intervista il centrocampista serbo ha parlato anche dei motivi ...