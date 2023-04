Quando giocavo io si andava a San Siro, ae a Roma consapevoli di giocare contro squadre ...dà una mano al compagno per non rischiare che il proprio uomo possa segnare e fargli fare una......Juventus sono diventati dei fuori programma che neanche nei peggiori bar di Caracas' Db11/... Prima rimproverandoli con parole molto dure per laprestazione e per la sconfitta, poi ...... un po' come la Juve di aprile sembra unacopia di quella vista tra febbraio e marzo. Sarà ... Di Maria è pronto a restare un anno in più a, dove si trova benissimo la famiglia, anche senza ...

Torino, brutta tegola: infortunio per Radonjic | Serie A Calciomercato.com

Arriva una brutta notizia per il Torino alla vigilia della partita contro l'Atalanta: si è fermato Nemanja Radonjic. Il trequartista serbo, uno dei giocatori più in forma del momento in casa granata, ...L’attaccante serbo ha ancora molti estimatori all’estero e potrebbe diventare il big sacrificato dal club bianconero per compensare le perdite ...